النتائج النهائية لنيل 22 مقعدا برلمانيا بجهة الشرق للانتخابات التشريعية

هبة بريس - وجدة

وصلت نسبة المشاركة للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية للثامن من شتنبر الجاري الى نسبة 46,27% على صعيد جهة الشرق وافرزت النتائج لنيل 22 مقعدا برلمانيا بالجهة بإقتسامها بين اربعة احزاب وهي التجمع الوطني الاحرار، حزب الاصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية وكانت على الشكل التالي :

* عمالة وجدة انجاد ( 04 مقاعد) :

– بديعة الفيلالي عن حزب الاصالة والمعاصرة.

– محمد هوار عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

– عمر حجيرة عن حزب الاستقلال.

– عمر أعنان عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

* عمالة إقليم الناظور (04 مقاعد) :

– محمادي توحتوح عن حزب التجمع الوطني للاحرار.

– رفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة.

– محمد أبرشان عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

– محمد الطيبي عن حزب الإستقلال.

* عمالة إقليم بركان (03 مقاعد) :

– محمد الصديقي عن حزب التجمع الوطني للاحرار.

– حكيم بنعبدالله عن حزب الاستقلال.

– محمد الإبراهيمي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

* إقليم الدريوش ( 03 مقاعد) :

– عبد الله البوكيلي عن حزب الأصالة والمعاصرة

– عبد المنعم الفتاحي عن حزب الإستقلال.

– مصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

* إقليم جرسيف (مقعدان) :

– محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

– علي الجغاوي عن حزب الإستقلال.

* إقليم تاوريرت (مقعدان) :

– الميلود ناصر عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

– عبد الرحمان سهلي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

* إقليم فجيج بوعرفة ( مقعدان) :

– محمد جمال الدين أبنا عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

– عبد الحميد الشاية عن حزب الأصالة والمعاصرة.

* إقليم جرادة (مقعدان) :

– مصطفى توتو عن حزب التجمع الوطني للاحرار.

– رضوان بوقطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة.

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