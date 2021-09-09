النتائج النهائية لنيل 22 مقعدا برلمانيا بجهة الشرق للانتخابات التشريعية

2021-09-09 / 11:00 صباحًا
0
هبة بريس - وجدة

وصلت نسبة المشاركة للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية للثامن من شتنبر الجاري الى نسبة 46,27% على صعيد جهة الشرق وافرزت النتائج لنيل 22 مقعدا برلمانيا بالجهة بإقتسامها بين اربعة احزاب وهي التجمع الوطني الاحرار، حزب الاصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية وكانت على الشكل التالي :

* عمالة وجدة انجاد ( 04 مقاعد) :
– بديعة الفيلالي عن حزب الاصالة والمعاصرة.
– محمد هوار عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
– عمر حجيرة عن حزب الاستقلال.
– عمر أعنان عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
* عمالة إقليم الناظور (04 مقاعد) :
– محمادي توحتوح عن حزب التجمع الوطني للاحرار.
– رفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة.
– محمد أبرشان عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
– محمد الطيبي عن حزب الإستقلال.
* عمالة إقليم بركان (03 مقاعد) :
– محمد الصديقي عن حزب التجمع الوطني للاحرار.
– حكيم بنعبدالله عن حزب الاستقلال.
– محمد الإبراهيمي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
* إقليم الدريوش ( 03 مقاعد) :
– عبد الله البوكيلي عن حزب الأصالة والمعاصرة
– عبد المنعم الفتاحي عن حزب الإستقلال.
– مصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
* إقليم جرسيف (مقعدان) :
– محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
– علي الجغاوي عن حزب الإستقلال.
* إقليم تاوريرت (مقعدان) :
– الميلود ناصر عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
– عبد الرحمان سهلي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
* إقليم فجيج بوعرفة ( مقعدان) :
– محمد جمال الدين أبنا عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
– عبد الحميد الشاية عن حزب الأصالة والمعاصرة.
* إقليم جرادة (مقعدان) :
– مصطفى توتو عن حزب التجمع الوطني للاحرار.
– رضوان بوقطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ب42031 صوتا.. التجمعي رفيق بناصر ينتزع مقعدا بدائرة الجديدة

ب42031 صوتا.. التجمعي رفيق بناصر ينتزع مقعدا بدائرة الجديدة

2021-09-09 / 11:12 صباحًا
Photo of بعد “الهزيمة المؤلمة”.. بنكيران يدعو العثماني إلى تحمل مسؤوليته وإعلان استقالته

بعد “الهزيمة المؤلمة”.. بنكيران يدعو العثماني إلى تحمل مسؤوليته…

2021-09-09 / 10:48 صباحًا
Photo of وهبي معلقا على نتائج الانتخابات: “البام” استطاع الحفاظ على مكانته

وهبي معلقا على نتائج الانتخابات: “البام” استطاع الحفاظ على…

2021-09-09 / 10:36 صباحًا
Photo of لشكر: غالبية الشعب المغربي قالت كلمتها

لشكر: غالبية الشعب المغربي قالت كلمتها

2021-09-09 / 10:25 صباحًا
Photo of لفتيت: حرصنا على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين

لفتيت: حرصنا على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين…

2021-09-09 / 10:13 صباحًا
Photo of البامي “وهبي” يحافظ على مقعده البرلماني بدائرة تارودانت الشمالية

البامي “وهبي” يحافظ على مقعده البرلماني بدائرة تارودانت الشمالية

2021-09-09 / 10:03 صباحًا
Photo of نيويورك تايمز: خسارة العدالة والتنمية آخر الهزائم للإسلاميين في المنطقة

نيويورك تايمز: خسارة العدالة والتنمية آخر الهزائم للإسلاميين في…

2021-09-09 / 9:52 صباحًا
Photo of لفتيت يؤكد: اقتراع 8 شتنبر مر في “أحسن الظروف”

لفتيت يؤكد: اقتراع 8 شتنبر مر في “أحسن الظروف”

2021-09-09 / 9:28 صباحًا
Photo of بعد إهانته للفنانين.. فاطمة خير “تصفع” بنكيران وتحصل على مقعد برلماني بالبيضاء

بعد إهانته للفنانين.. فاطمة خير “تصفع” بنكيران وتحصل على…

2021-09-09 / 9:17 صباحًا
Photo of أعلى نسبة بالعيون وأقلها بالبيضاء.. هذه نسب التصويت بانتخابات 8 شتنبر

أعلى نسبة بالعيون وأقلها بالبيضاء.. هذه نسب التصويت بانتخابات…

2021-09-09 / 9:09 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق