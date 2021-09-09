بعد “الهزيمة المؤلمة”.. بنكيران يدعو العثماني إلى تحمل مسؤوليته وإعلان استقالته
بعد الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية في استحقاقات الثامن من شتنبر، دعا الأمين العام السابق للحزب عبد الاله بنكيران، سعد الدين العثماني إلى تحمل مسؤوليته وإعلان استقالته.
وقال بنكيران في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :”بصفتي عضواً في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقاً من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد.”
هذا ويشار الى أن حزب العدالة والتنمية حصل في استحقاقات الثامن شتنبر على 12 مقعدا مقابل 125 مقعدا خلال الانتخابات السابقة.
15 تعليقات
واش …في خدمة الوطن أو….خدعه الوطن
افغانستان تنتظركم فلا تتأخروا
ىا يمكن رمي الكرة الى العثماني وحده ،لان العقاب الذي اتخذه الناخبون في حق العدالة والتنمية هي من قرارات بن كيران..تحرير اثمنة المحروقات واثمنة المواد الغذائية وتعاقد رجال ونساء التعليم والزيادة في سن التقاعد والضرائب …العثماني لم يستطع ان يعدل على هذه القرارا ولم يستطع مواكبة ما قرره بن كيران من قبل فاصبح حبيسا جامدا وزادته كورونا تعقيدا بسبب مساعدو العاطلين عن العمل بسبب الجائحة ..لنكون صرحاء ونحن نعيش الوضع يوميا ، العدالة والتنمية تفتقد الى رجال السياسة الحقيقية والاقتصاد والمال ..الديبشكي لا يعرف اتقان العمل السياسي فهو شعبوي كبن كيران ..تصريحات وخرجات بن كيران هي من بين الاسباب التي أدت الى معاقبة الحزب .
الجواب عند الرباح.الشعب لا يرحم من خذله
انا شخصيا اري ان السيد بنكيران هو المسؤول الوحيد لتقهقر الحزب في هده الاستحقاقات الانتخابية .
ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
العثماني كان ضحية لقرارات بنكيران ، المغاربة أحسوا جيدا بحذف صندوق المقاصة و تجميد الأجور و بإصلاح صندوق التقاعد على حساب المنخرطين
السلام عليكم
قشا بكم حاجتنا
الزيادة في كل شيء
هنيا لنا
وانتم الى مزبلة التاررخ
النفاق له وجه واحد والخيانة غايتها ملعونة وكذا كل كذاب والمؤمن لايلدغ من جحر مرتين
نال حزبكم ما كان يستحقه من خدلان و تنكر و هروب للامام في كل قضايا المجتمع المغربي و مكتسباته لما بعد الاستقلال .
تدبير اقل ما يمكن ان نقول عنه انه فاشل و لولا الالطاف الألوهية و تبصر جلالة الملك لكان حالنا اليوم الاسوء بين الدول
حزبكم يحسن البكاء و المظلومية افشل كل الرهانات و ترك خلفه احتقانا كبيرا عبر عنه الشعب بمعاقبته لكم في صناديق الاقتراع .
اين كنتم لما بحت حناجر الشباب المطالب بالشغل و لما ادرتم ظهوركم لمشاكل قطاعات كثيرة وصل اصحابها الى درجة بيع اثاث منازلهم و منهم من تشردت اسرهم.
كنتم على الاقل تتخلون عن اجوركم طيلة الجائحة لصالح هؤلاء فتعطون بذلك المثل في الديمقراطية و الوطنية الحقة و الانصاف لمواجهة هموم الناس و مشاكلهم.
وداعا حزب العدالة و التنمية .
راها بحال 12 بحال 125 ناقصها غير 5.
والمسؤولية يجب ان يتحملها الجميع. كما يجب التغيير بدماء جديدة واسلوب جديد للمخاطبة (داك الشي ديال: فاننا ونحن وكدا وكدا) اكل عليه الدهر.
ماشي غير العتماني لي خرج على الحزب حتى ابن كيران ساهم بشكل كبير في الهزيمة
من باع الشعب و حزبه و نفسه من اجل دراهم قليلة لا يحق له ان يتكلم
العدالة والتنمية.راكمتم الثروة لاباءس بها ليعيش بها اولادكم واحفادكم.تاى اين؟؟؟
في الحقيقة بن كيران نفسه يتحمل مسؤولية الهزيمة المدوية التي مني بها حزب المصباح، وذلك بسبب الريع الفضيع الذي يستفيد منه والمتمثل في التقاعد السمين والذي يناقض المبادئ المعلنة للحزب وأيضا خرجاته العشوائية ضد شريحة واسعة من المجتمع. عبد الالاه بن كيران من فصيلة نلعب معكم ولا نخسر! أما السيد المحترم العثماني في نظري لا يستحق ما وقع.