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بعد “الهزيمة المؤلمة”.. بنكيران يدعو العثماني إلى تحمل مسؤوليته وإعلان استقالته

2021-09-09 / 10:48 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

بعد الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية في استحقاقات الثامن من شتنبر، دعا الأمين العام السابق للحزب عبد الاله بنكيران، سعد الدين العثماني إلى تحمل مسؤوليته وإعلان استقالته.

وقال بنكيران في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :”بصفتي عضواً في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقاً من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد.”

هذا ويشار الى أن حزب العدالة والتنمية حصل في استحقاقات الثامن شتنبر على 12 مقعدا مقابل 125 مقعدا خلال الانتخابات السابقة.

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‫15 تعليقات

  3. ىا يمكن رمي الكرة الى العثماني وحده ،لان العقاب الذي اتخذه الناخبون في حق العدالة والتنمية هي من قرارات بن كيران..تحرير اثمنة المحروقات واثمنة المواد الغذائية وتعاقد رجال ونساء التعليم والزيادة في سن التقاعد والضرائب …العثماني لم يستطع ان يعدل على هذه القرارا ولم يستطع مواكبة ما قرره بن كيران من قبل فاصبح حبيسا جامدا وزادته كورونا تعقيدا بسبب مساعدو العاطلين عن العمل بسبب الجائحة ..لنكون صرحاء ونحن نعيش الوضع يوميا ، العدالة والتنمية تفتقد الى رجال السياسة الحقيقية والاقتصاد والمال ..الديبشكي لا يعرف اتقان العمل السياسي فهو شعبوي كبن كيران ..تصريحات وخرجات بن كيران هي من بين الاسباب التي أدت الى معاقبة الحزب .

  7. العثماني كان ضحية لقرارات بنكيران ، المغاربة أحسوا جيدا بحذف صندوق المقاصة و تجميد الأجور و بإصلاح صندوق التقاعد على حساب المنخرطين

  10. نال حزبكم ما كان يستحقه من خدلان و تنكر و هروب للامام في كل قضايا المجتمع المغربي و مكتسباته لما بعد الاستقلال .
    تدبير اقل ما يمكن ان نقول عنه انه فاشل و لولا الالطاف الألوهية و تبصر جلالة الملك لكان حالنا اليوم الاسوء بين الدول
    حزبكم يحسن البكاء و المظلومية افشل كل الرهانات و ترك خلفه احتقانا كبيرا عبر عنه الشعب بمعاقبته لكم في صناديق الاقتراع .
    اين كنتم لما بحت حناجر الشباب المطالب بالشغل و لما ادرتم ظهوركم لمشاكل قطاعات كثيرة وصل اصحابها الى درجة بيع اثاث منازلهم و منهم من تشردت اسرهم.
    كنتم على الاقل تتخلون عن اجوركم طيلة الجائحة لصالح هؤلاء فتعطون بذلك المثل في الديمقراطية و الوطنية الحقة و الانصاف لمواجهة هموم الناس و مشاكلهم.
    وداعا حزب العدالة و التنمية .

  11. راها بحال 12 بحال 125 ناقصها غير 5.
    والمسؤولية يجب ان يتحملها الجميع. كما يجب التغيير بدماء جديدة واسلوب جديد للمخاطبة (داك الشي ديال: فاننا ونحن وكدا وكدا) اكل عليه الدهر.

  15. في الحقيقة بن كيران نفسه يتحمل مسؤولية الهزيمة المدوية التي مني بها حزب المصباح، وذلك بسبب الريع الفضيع الذي يستفيد منه والمتمثل في التقاعد السمين والذي يناقض المبادئ المعلنة للحزب وأيضا خرجاته العشوائية ضد شريحة واسعة من المجتمع. عبد الالاه بن كيران من فصيلة نلعب معكم ولا نخسر! أما السيد المحترم العثماني في نظري لا يستحق ما وقع.

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