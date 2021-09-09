ادريس لشكر

لشكر: غالبية الشعب المغربي قالت كلمتها

2021-09-09 / 10:25 صباحًا
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هبة بريس

أكد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليلة أمس الأربعاء بالرباط، إن انتخابات 8 شتنبر تعد تجسيدا لتناوب جديد بأفق ديمقراطي-اجتماعي، والذي سيشكل قاعدة عمل الحزب مع الفاعلين السياسيين في القادم من الأيام .

وشدد لشكر في تصريح نقلته “و م ع”، أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تؤكد الوعي التام للمغاربة بأهمية هذه الاستحقاقات وبالتحديات المرتبطة بها ، مشيرا إلى أن الديمقراطيات العريقة واجهت صعوبات لتحقيق نسبة مشاركة إيجابية تصل إلى 50.35 في المائة في ظروف الجائحة .

واعتبر أن هذه المشاركة القوية للمواطنين ستمكن من ضخ دينامية جديدة في مؤسسات الغد ، مؤكدا أن غالبية الشعب المغربي قالت كلمتها، ومعربا عن ارتياحه الكبير لهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل تضافر جهود جميع الأطراف.

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