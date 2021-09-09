البامي “وهبي” يحافظ على مقعده البرلماني بدائرة تارودانت الشمالية

2021-09-09 / 10:03 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حافظ عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على مقعده البرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية.

ورغم أن دائرة تارودانت الشمالية، كانت منطقة ضغط إنتخابي بين الأحزاب المتنافسة، استطاع وهبي الحصول على مقعده البرلماني، ضمن المقاعد الثلاثة التي تقاسمها الاحرار مع الاستقلال والبام، فيما فقد البيجيدي مقعده البرلماني عن نفس الدائرة، بينما حافظ الحزب نفسه على مقعده بالدائرة الجنوبية.

وبلغ عدد اللوائح المتنافسة على المقاعد السبعة التي تم التباري عليها في إطار الانتخابات التشريعية على صعيد إقليم تارودانت 22 لائحة، 8 لوائح (24 مترشحا) تتنافس على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة الانتخابية لتارودانت الشمالية، بينما تتنافس 14 لائحة ( 56 مرشحا) على المقاعد الأربعة المخصصة لتارودانت الجنوبية.

ويصل عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بالإقليم 510110 ، ضمنهم 299108 من الناخبين في تارودانت الجنوبية، و 211002 في الدائرة الانتخابية لتارودانت الشمالية.

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