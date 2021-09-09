فاطمة خير

بعد إهانته للفنانين.. فاطمة خير “تصفع” بنكيران وتحصل على مقعد برلماني بالبيضاء

2021-09-09 / 9:17 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

في رد قوي على إهانة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران للفنانين، فازت الممثلة المغربية فاطمة خير بمقعد برلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.

ونجحت فاطمة خير في ضمان الدخول للقبة البرلمانية، بعد ترشحها وكيلة للائحة النسائية الجهوية بدائرة ٱنفا في الدار البيضاء.

وحصلت الفنانة المغربية، على 18 صوتا من أصل 63 صوتا بدائرتها، في حين لم تنجح نبيلة منيب في الحصول على مقعد برلماني بنفس الدائرة.

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‫26 تعليقات

  2. اخي الكريم اخباركم غير موتوقة الاخت منيب فازت . اولا وتانيا ادا فازت فاطمة خير ولم تفز منيب هدا امر يتير السخرية بالله عليك هل مستوى منيب التقافي هو مستوى فاطمة نحن لانقلل من فاطمة خير لانك تحكي الأمر بافتخار هدا هو ما اتار انتباهي

  3. انا لا فرقة عندي بين بنكيران وهذه المرأة التي تسمى فاطمة خير هذه ممثلة يطلق عليها فنانة في التمثيل والرقص ولن كيران فنان في الكلام والمراوغة أساعده تفنينه وقضى 10 سنوات نال مطلوبه وهذه حالفه الحض تقضي كذلك وقتاها ويأتي اليوم الذي لم يساعدها الحض وستخرج كما خرج هو بعد ما تاخذ المطلوب وهو الذرهم لاكن الأمر الذي يتناسوه هو الوقوف بين يدي الله لا مفر منه أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان…….

  4. لن تصفعي الى نفسك ايتها السيدة .فبنكيران رجل ويعرف ما يقول.لولا تزوير الانتخابات والقاسم الإنتخابي الدي وضعوه لتسهيل التلاعب بالاصوت لما وصلة إلى البرلمان .هل ستقدمين وصلة غنائية لم مشهد تمثيلي.وصولك إلى قبة البرلمان لن يفيده بشيء إلى مليء الكرسي الفارغ والحصول على الامتيازات والتعويضات والراتب السمين.قولي الحقيقة إن كنت تملكين نفسك?

  5. اذا اسندت الامور لغير أهلها فانتظر الساعة. لك الله ايها الشعب المغلوب على امره. تم تسليم امورك لمدة 5 سنوات لاصحاب المال والجاه والانتهازبين من كل صنف. لو كان فيهم خيرا لك ما كنت فيما انت فيه. نسال الله لطفه وفرجه.

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