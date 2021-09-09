بعد إهانته للفنانين.. فاطمة خير “تصفع” بنكيران وتحصل على مقعد برلماني بالبيضاء

هبة بريس - الرباط

في رد قوي على إهانة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران للفنانين، فازت الممثلة المغربية فاطمة خير بمقعد برلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.

ونجحت فاطمة خير في ضمان الدخول للقبة البرلمانية، بعد ترشحها وكيلة للائحة النسائية الجهوية بدائرة ٱنفا في الدار البيضاء.

وحصلت الفنانة المغربية، على 18 صوتا من أصل 63 صوتا بدائرتها، في حين لم تنجح نبيلة منيب في الحصول على مقعد برلماني بنفس الدائرة.

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