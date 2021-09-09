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من 125 مقعدا إلى 12.. هزيمة مدوية للبيجيدي بانتخابات 8 شتنبر

2021-09-09 / 9:05 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

هزيمة مدوية وفضيحة سياسية غير مسبوقة، بطلها حزب العدالة والتنمية، الذي خسر ثقة المغاربة بشكل كبير وتلقى صفعة قوية خلال انتخابات الثامن شتنبر.

وحسب النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا في الاستحقاقات الانتخابية وحل بذلك في المرتبة الثامنة “الأخيرة”.

حصول البيجيدي على المرتبة الأخيرة أصاب قياداته بالصدمة، خصوصا بعد تصدره للانتخابات لمرتين وحصوله خلال الاستحقاقات السابقة لسنة 2016 على 125 مقعدا.

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