نتائج أولية.. بنعبد الله يفشل في الانتخابات ويغادر البرلمان مع العثماني

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد فشل نبيل بنبعد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية في الفوز بمقعد له عن دائرة الرباط المحيط.

و حسب الأرقام الأولية، فقد حل بنبعد الله سادسا خلف ممثل الأحرار و البام و الاستقلال و الحركة الشعبية الذين فازوا بالمقاعد الأربعة، و خلف العثماني كذلك الذي حل خامسا ليغادرا معا البرلمان من الباب الضيق.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة

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