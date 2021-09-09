نتائج أولية.. بنعبد الله يفشل في الانتخابات ويغادر البرلمان مع العثماني
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد فشل نبيل بنبعد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية في الفوز بمقعد له عن دائرة الرباط المحيط.
و حسب الأرقام الأولية، فقد حل بنبعد الله سادسا خلف ممثل الأحرار و البام و الاستقلال و الحركة الشعبية الذين فازوا بالمقاعد الأربعة، و خلف العثماني كذلك الذي حل خامسا ليغادرا معا البرلمان من الباب الضيق.
و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة
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8 تعليقات
هل لنا مزبلة من الحجم الكبير لجمع هذا النوع من السياسين المرتزقة
ارجو ان تكون عبرة للجميع لخدمة الوطن و المجتمع
هل لنا مزبلة من الحجم الكبير لجمع هذا النوع من السياسين المرتزقة
ارجو ان تكون عبرة للجميع لخدمة الوطن و المجتمع
يا العثماني سبب سقوطك في الانتخابات هو قرارات نصف الليل فالشعب المغربي ما من قرارتك التافهة فالحمد لله على انهزامك في الانتخابات (مشيا بدون رجعة).
واش لي غادي يصوت جاي في سيارة تساوي 90مليون .اشنو كتسنا منو.و أشنو باغي.باراكا عليك
نحن جد سعداء بهده النتائج التى كشفت المستور عن طعف الأحزاب التى تخدم فقط
مصالحها وشكرا لعقاب المصوتون .
نبيل بن عبدالله لم يسبق له أن دخل البرلمان كعضو وإنما ترشح مرارا وتكرارا دون نتيجة.
صراحة كل المغاربة كانوا يتمنون سقوط حزب العدالة والتنمية وخروج العثماني منها لاكبر خسارة للعثماني لانه فقد كتلته الانتخابية وذالك بسبب قيامه ومبادئها مقابل المال الحرام …..
إن جزاء كل أكل مال ليس من حقه فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل والحمدلله هاهي نتيجة العثماني في النهاية فلهذا ياسيد العثماني انك انهزمت والحمدلله انتصرنا عليك فارحل بسلام ولا تترك أي أثر . كمال يقال ( الماء والشطابة مراد هههههههه).