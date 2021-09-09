هؤلاء هم برلمانيي أكادير إداوتنان

2021-09-09 / 1:55 صباحًا
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أحمد وزروتي: هبة بريس

حاز كريم أشنكلي مرشح حزب التجمع للأحرار على الرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية عن دائرة أكادير إداوتنان على المرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية ليوم 8شتنبر 2021.

وحصل حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة على الرتبة الثانية، في حين حصل على الرتبة الثالثة حزب الاتحاد الاشتراكي ممثلا بعبد الرزاق المويسات، وحصل على الرتبة الرابعة حزب الاستقلال بمرشحه جمال الديواني عن حزب الاستقلال.

وبهذا تم التعرف على البرلمانيين الأربعة عن إقليم أكادير إداوتنان

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