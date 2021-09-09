نتائج أولية.. الاستقلالي التدلاوي ينهي آمال البيجيدي في الفوز بمقعد المحمدية الأخير

هبة بريس

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن سعيد التدلاوي الذي دخل غمار الانتخابات التشريعية بألون الاستقلال عوض سنبلة الحركة الشعبية من الظفر بمقعد عن دائرة المحمدية.

و أنهى التدلاوي أحلام و آمال البيجيدي بعدما حسم المقعد الأخير المتبقي عن دائرة المحمدية، علما أن آيت منا فاز بمقعد كممثل للأحرار و بيمزاغ كممثل للجرار.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة

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