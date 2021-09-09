خسارة الوزير ” أمكراز ” والمصباح يفقد مقعد برلماني بدائرة تيزنيت
ع اللطيف بركة : هبة بريس
ومن المفاجأة الغير السارة أن الوزير السابق ” أمكراز” إنهزم ببلدته .
لم يفلح الوزير ” محمد أمكراز ” في الحفاظ على مقعد برلماني لصالح حزب العدالة والتنمية على صعيد الدائرة الإنتخابية لإقليم تزنيت .
وتشير النتائج عن فوز التجمع الوطني للاحرار ومرشحه “عبدالله غازي ” وحنان عدباوي عن الاستقلال.
ومن المفاجأة الغير السارة أن الوزير السابق ” أمكراز” إنهزم ببلدته .
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5 تعليقات
الله على راحة الله
الخزي والعار والمجلة لتجار الدين حزب المنافقين.انتهت صلاحيتكم.
علاش المفرعن واللي ما كيحشمش، واللي كيظلم الناس واللي حرم المدارس الخصوصية الصغرى من إعانة صندوق كوفيد غادي يربح هاداك دواه والله لا يظلم احدا
لتكن من عجاءب الدنيا ،
سلام الله عليكم وزير الشغل السابق خاصو يقلب دابا على شغل.