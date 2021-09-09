خسارة الوزير ” أمكراز ” والمصباح يفقد مقعد برلماني بدائرة تيزنيت

2021-09-09 / 1:25 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لم يفلح الوزير ” محمد أمكراز ” في الحفاظ على مقعد برلماني لصالح حزب العدالة والتنمية على صعيد الدائرة الإنتخابية لإقليم تزنيت .

وتشير النتائج عن فوز التجمع الوطني للاحرار ومرشحه “عبدالله غازي ” وحنان عدباوي عن الاستقلال.

ومن المفاجأة الغير السارة أن الوزير السابق ” أمكراز” إنهزم ببلدته .

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‫5 تعليقات

  3. علاش المفرعن واللي ما كيحشمش، واللي كيظلم الناس واللي حرم المدارس الخصوصية الصغرى من إعانة صندوق كوفيد غادي يربح هاداك دواه والله لا يظلم احدا

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