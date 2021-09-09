نتائج أولية.. محمد حويط يمنح الأحرار التقدم في وزان
هبة بريس ـزظان
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن محمد حويط وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار من التقدم في الاستحقاقات التشريعية بدائرة وزان ليضمن بدلك مقعدا جديدا للحمامة.
و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0