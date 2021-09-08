نتائج أولية.. التجمعي غيات يزيد غلة الحمامة بمقعد في سطات
هبة بريس
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن محمد غيات وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بدائرة سطات من ضمان مقعد جديد للحمامة بعد تصدره مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها بذات الدائرة.
و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة
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