إقليم جرسيف : البامي محمد البرنشي يظفر بمقعد برلماني

هبة بريس - جرسيف

استطاع وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة جرسيف، محمد البرنيشي، انتزاع مقعد برلماني ممثلا للإقليم، بعد حصوله على المرتبة الأولى، حسب النتائج الأولية لاقتراع ثامن شتبنر .

وتشير النتائج الأولية، إلى حصول حزب الأصالة والمعاصرة، على المرتبة الأولى بما يعادل، 13666 صوتا بينما حل حزب الإستقلا في المرتبة الثانية ب 11524 صوتاً، فيما حل حزب التجمع الوطني للأجرار في المرتبة الثالثة ب 10749 صوتاً، فيما حل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بما يعادل 4329 صوتا .

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