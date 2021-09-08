إفران نتائج أولية.. البيجيدي يفشل في نيل ثقة سكان الإقليم و الأحرار في المقدمة‎‎

ع محياوي - هبة بريس

تتواصل عملية فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات الجماعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب، حيث بدأت المعطيات الأولية تتوافد علينا تباعا بخصوص النتائج الأولية.

و حسب ما وردنا من نتائج مؤقتة بعد فرز أكثر من 72,25في المئة من أصوات الناخبين بإقليم إفران فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المحلية، فقد شهدت أغلب الدوائر تراجعا كبيرا للعدالة و التنمية بسبب وعودهم الفاشلة.

النتائج الأولية الخاصة بإقليم إفران تشير لتقدم لوائح الأحرار ، الحركة الشعبية والإستقلال و تراجع كبير للعدالة والتنمية في الدوائر التي سبق و نال ثقة المواطنين بها في انتخابات 2016، و ذلك في انتظار استكمال فرز كل الأصوات.

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