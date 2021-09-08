الرميد يفقد مقعده البرلماني بالفداء مرس سلطان

2021-09-09 / 12:44 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

كشفت النتائج الأولية، في دائرة عمالة الفداء مرس السلطان، تراجعا مدويا لحزب العدالة والتنمية، حيث فشل الفاطمي الرميد، وكيل لائحته للانتخابات التشريعية لمجلس النواب، في الحصول على مقعد برلماني.

في الوقت الذي فاز فيه محمد بودريقة، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بمقعد في هذه الدائرة المكونة من ثلاثة مقاعد، إلى جانب كل من مرشح حزب الأصالة والمعاصرة محمد التويمي بنجلون، وفوز الحسين نصر الله، وكيلا للائحة حزب الاستقلال في الدائرة نفسها

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