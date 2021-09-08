حصيلة أولية بسطات…البيجيدي خارج اللعبة والحمامة تتصدر النتائج

2021-09-09 / 12:38 صباحًا
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

 

لازالت عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية بمختلف الدوائر بإقليم سطات في هذه الاثناء من ليلة الاربعاء الخميس بمقر العمالة.

وحسب المعطيات الأولية التشريعية فقد فازت الحمامة بالرتبة الأولى 26196 صوت، متبوعة بحزب الاستقلال 24144 صوتا، والاتحاد الدستوري 21819، صوت والاصالة والمعاصرة 13724 صوتا، والاتحاد الاشتراكي 6810 صوتا والحركة الشعبية 5504 صوتا، فيما خرج حزب العدالة والتنمية من حلبة السباق بعد حصوله على 3771 صوت كنتيجة أولية.

وفي انتظار الافراج عن النتائج كاملة، يتوقع مراقبون أن هذه النتائج ستحافظ على جدول الترتيب.

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