نتائج أولية.. شفيق عبد الحق يفوز بمقعد للبام في الدار البيضاء

2021-09-09 / 12:28 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن عبد الحق شفيق وكيل لائحة الأصالة و المعاصرة من الظفر بمقعد برلماني عن دائرة عين الشق بالدار البيضاء.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة

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