نتائج أولية.. عادل بيطار يمنح جرار البام مقعدا جديدا بالبيضاء

2021-09-09 / 12:07 صباحًا
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هبة بريس _ البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن عادل بيطار وكيل اللائحة التشريعية لحزب الأصالة والمعاصرة من حسم مقعد لحزبه بدائرة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة

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