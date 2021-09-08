نتائج أولية.. عادل بيطار يمنح جرار البام مقعدا جديدا بالبيضاء
هبة بريس _ البيضاء
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن عادل بيطار وكيل اللائحة التشريعية لحزب الأصالة والمعاصرة من حسم مقعد لحزبه بدائرة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.
و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة
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