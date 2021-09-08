نتائج أولية.. علال عمراوي يزيد غلة الاستقلال بمقعد برلماني في فاس
هبة برييس - متابعة
هبة بريس ـ متابعة
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن علال عمراوي وكيل لائحة الاستقلال من حسم مقعد البرلمان لصالحه بدائرة فاس بعد ابتعاده بفارق مريح عن منافسه المباشر و ذلك بعد فرز غالبية الأصوات بمجموع الدائرة الانتخابية.
و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…
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