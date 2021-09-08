نتائج أولية ..البيجيدي يخسر جميع المقاعد بطنجة وهذه هي الأحزاب الفائزة

2021-09-08 / 11:55 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تكبد حزب العدالة والتنمية خسارة كبيرة بمدينة طنجة ، حيث لم يتمكن من ضمان اي مقعد برلماني على مستوى الدائرة الانتخابية طنجة- اصيلة التي تنافست حولها عدد من اللوائح القوية .

وبحسب المعطيات الشبه مؤكدة فقد عادت المقاعد الخمسة المتنافس حولها لكل من حزب التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة بالاضافة الى حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي اما المقعد الخامس فشهد منافسة قوية بين البيجدي والاتحاد الدستوري حيث آل المقعد لهذا الاخير .

وفي انتظار استكمال عملية فرز الاصوات سنوافيكم زوارنا بالنتائج كاملة في حينه.

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