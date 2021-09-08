المغاربة يتفاعلون مع تقهقر البيجيدي و نشطاء يحتفون بالنتائج الأولية

هبة بريس _ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد شهدت النتائج الجزئية المعلن عنها لحدود اللحظة تراجعا كبيرا لمرشحي العدالة و التنمية خاصة بالدوائر التي كانت تعتبر معقلا انتخابيا للمصباح.

تراجع نتائج البيجيدي قوبل بتفاعل عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفى عدد منهم بتراجع نتائج المصباح و انطفاء شعلته بالمدن الكبرى بعد فقدانه عددا من المقاعد بالمدن التي كان يشرف على تدبير مجالسها.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0