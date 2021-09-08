نتائج أولية.. المهدي بنسعيد يتفوق على العثماني بدائرة المحيط‎‎

هبة بريس ـمتابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن المهدي بنسعيد مرشح الأصالة والمعاصرة من التغلب في مجموع الأصوات التي تم فرزها لحدود الساعة و المقدرة في 95 في المئة من مجموع المصوتين على سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بدائرة المحيط بالرباط.

و في الوقت الذي تشير فيه المعطيات الرقمية المتوفرة لحدود الساعة لفوز المهدي بنسعيد بأول مقاعد دائرة المحيط بالرباط، غير أن حزب الأصالة و المعاصرة يتريث في الإعلان عن هذا الخبر لحدود اللحظة.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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