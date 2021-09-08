جهة بني ملال خنيفرة تسجل نسبة مشاركة بلغت 56 في المائة

هبة بريس _ بني ملال

بلغت نسبة التصويت في الاستحقاقات الانتخابية الجارية اليوم الأربعاء 8شتنبر بإقليم بني ملال 53 في المائة، بينما تم تسجيل 24 في المائة بجماعة بني ملال.

وحسب ما أعلنته ولاية جهة بني ملال خنيفرة، فقد سجلت 53.7 في المائة في نسبة التصويت بإقليم بني ملال، بينما تم تسجيل 50,48 في المائة بخريبكة و57,4 في المائة في خنيفرة

وسجل إقليم الفقيه بني صالح 51,44، بينما بلغت نسبة التصويت في إقليم أزيلال حوالي 71,1 في المائة، وبذلك تم تسجيل 56,6 في المائة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0