جهة بني ملال خنيفرة تسجل نسبة مشاركة بلغت 56 في المائة

2021-09-08 / 11:32 مساءً
0
هبة بريس _ بني ملال

بلغت نسبة التصويت في الاستحقاقات الانتخابية الجارية اليوم الأربعاء 8شتنبر بإقليم بني ملال 53 في المائة، بينما تم تسجيل 24 في المائة بجماعة بني ملال.

وحسب ما أعلنته ولاية جهة بني ملال خنيفرة، فقد سجلت 53.7 في المائة في نسبة التصويت بإقليم بني ملال، بينما تم تسجيل 50,48 في المائة بخريبكة و57,4 في المائة في خنيفرة

وسجل إقليم الفقيه بني صالح 51,44، بينما بلغت نسبة التصويت في إقليم أزيلال حوالي 71,1 في المائة، وبذلك تم تسجيل 56,6 في المائة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of نتائج أولية.. عادل بيطار يمنح جرار البام مقعدا جديدا بالبيضاء

نتائج أولية.. عادل بيطار يمنح جرار البام مقعدا جديدا…

2021-09-09 / 12:07 صباحًا

إنزكان : الاحرار تتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

2021-09-08 / 11:53 مساءً
Photo of المغاربة يتفاعلون مع تقهقر البيجيدي و نشطاء يحتفون بالنتائج الأولية

المغاربة يتفاعلون مع تقهقر البيجيدي و نشطاء يحتفون بالنتائج…

2021-09-08 / 11:41 مساءً
Photo of نتائج أولية.. الاستقلالي نور الدين مضيان يقترب من حسم مقعد البرلمان بالحسيمة

نتائج أولية.. الاستقلالي نور الدين مضيان يقترب من حسم…

2021-09-08 / 11:16 مساءً
Photo of سفارة الولايات المتحدة تهنئ المغرب على نجاحه في تنظيم الانتخابات

سفارة الولايات المتحدة تهنئ المغرب على نجاحه في تنظيم…

2021-09-08 / 11:03 مساءً
Photo of نتائج أولية.. رئيس الوداد يتقدم بجرار البام نحو مقعد البرلمان

نتائج أولية.. رئيس الوداد يتقدم بجرار البام نحو مقعد…

2021-09-08 / 10:38 مساءً
Photo of نتائج أولية.. ولد الرشيد يمنح الميزان مقعدا برلمانيا إضافيا

نتائج أولية.. ولد الرشيد يمنح الميزان مقعدا برلمانيا إضافيا

2021-09-08 / 10:23 مساءً
Photo of نتائج أولية.. البام يتقدم بوجدة و الأحرار في المطاردة و البيجيدي خامسا

نتائج أولية.. البام يتقدم بوجدة و الأحرار في المطاردة…

2021-09-08 / 10:17 مساءً
Photo of إقبال مكثف للناخبين على مكاتب التصويت بجهة الداخلة – وادي الذهب

إقبال مكثف للناخبين على مكاتب التصويت بجهة الداخلة –…

2021-09-08 / 10:08 مساءً
Photo of نتائج أولية.. غالبية مكاتب البيضاء شهدت تصويتا ضعيفا على العدالة والتنمية

نتائج أولية.. غالبية مكاتب البيضاء شهدت تصويتا ضعيفا على…

2021-09-08 / 9:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق