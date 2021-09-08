نتائج أولية.. البام و الاستقلال و الأحرار يظفرون بمقاعد إقليم برشيد‎‎

هبة بريس ـمتابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن مرشحو التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة و الاستقلال من الظفر بثلاث مقاعد برلمانية من أصل أربعة المتبارى بشأنها في إقليم برشيد.

و تمكن طارق القاديري من الظفر بمقعد عن حزب الاستقلال، و نور الدين البيضي عن حزب البام، و صابر الكياف عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما المقعد الرابع لم يحسم بعد.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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