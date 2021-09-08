طنجة ..البامي عادل الدفوف يقترب من ضمان مقعد برلماني
هبة بريس - مكتب طنجة
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها، فقد اقترب عادل الدفوف مرشح حزب الاصالة والمعاصرة بدائرة طنجة – أصيلة من حسم المقعد البرلماني لفائدته بعد تقدمه في مجموع الأصوات المحصاة بعد فرز حوالي 90 في المئة من الأصوات المعبر عنها.
و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0