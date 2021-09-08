نتائج أولية.. الاستقلالي الأنصاري يحصد مقعدا برلمانيا بمكناس‎‎

2021-09-08 / 11:18 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها، فقد اقترب عبد الواحد الأنصاري وكيل لائحة حزب الاستقلال من حسم مقعد برلماني عن دائرة مكناس.

و أوضحت ذات المصادر ان الاستقلالي الأنصاري يبتعد بفارق كبير عن باقي منافسيه في الانتخابات التشريعية بعد فرز ما يقارب 90 في المئة من الأصوات بمكاتب دائرة مكناس.

وفي انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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