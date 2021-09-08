نتائج أولية.. “البامي” أبو الغالي يكتسح دائرة مديونة في انتخاباتها الجماعية
هبة بريس-متابعة
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب المعطيات الأولية التي توصلنا بها، فقد تمكن صلاح أبو الغالي مرشح الأصالة و المعاصرة في الانتخابات الجماعية بدائرة مديونة من اكتساح غالبية مكاتب التصويت.
و في هذا الصدد، كتبت القيادية بحزب الجرار نجوى كوكوس تدوينة جاء فيها: “الأغلبية الساحقة بجماعة مديونة لسنا في حاجة لأي تحالف من أجل الرئاسة برافو صلاح أبو الغالي”.
و في انتظار النتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…
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