نتائج أولية.. “البامي” أبو الغالي يكتسح دائرة مديونة في انتخاباتها الجماعية‎‎

هبة بريس-متابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي توصلنا بها، فقد تمكن صلاح أبو الغالي مرشح الأصالة و المعاصرة في الانتخابات الجماعية بدائرة مديونة من اكتساح غالبية مكاتب التصويت.

و في هذا الصدد، كتبت القيادية بحزب الجرار نجوى كوكوس تدوينة جاء فيها: “الأغلبية الساحقة بجماعة مديونة لسنا في حاجة لأي تحالف من أجل الرئاسة برافو صلاح أبو الغالي”.

و في انتظار النتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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