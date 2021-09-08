سفارة الولايات المتحدة تهنئ المغرب على نجاحه في تنظيم الانتخابات

هبة بريس _ الرباط

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، مساء اليوم الأربعاء، المملكة المغربية على نجاحها في تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية لـ 8 شتنبر 2021.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “تهنئ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المغربية على النجاح في إجراء انتخابات 2021 اليوم”.

وتابعت قائلة “إن التزامنا المشترك بالإجراءات الديمقراطية يعزز شراكتنا لمدة 200 عام”.

وجرت هذه الانتخابات في ظروف عادية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أملتها جائحة كورونا، وبلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 18ر50 في المائة

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