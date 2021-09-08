نتائج أولية.. الأحرار يتصدر دائرة الفداء مرس السلطان و البيجيدي رابعا‎‎

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن مرشح التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية المحلية بدائرة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء من نيل غالبية أصوات الناخبين.

و يتصدر مؤقتا مرشح الحمامة المشهد بدائرة الفداء مرس السلطان متبوعا بلائحة الأصالة و المعاصرة ثم الاستقلال ثالثا، بينما مرشح البيجيدي رابعا و ذلك بنسبة تصويت ضعيفة مقارنة مع ما تحصل عليه الحزب في الانتخابات الماضية، حيث يبتعد عنه مرشح الأحرار بأكثر من 4000 صوت لحدود اللحظة.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0