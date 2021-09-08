نتائج أولية.. الأحرار يتصدر دائرة الفداء مرس السلطان و البيجيدي رابعا‎‎

2021-09-08 / 11:03 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

 

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن مرشح التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية المحلية بدائرة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء من نيل غالبية أصوات الناخبين.
و يتصدر مؤقتا مرشح الحمامة المشهد بدائرة الفداء مرس السلطان متبوعا بلائحة الأصالة و المعاصرة ثم الاستقلال ثالثا، بينما مرشح البيجيدي رابعا و ذلك بنسبة تصويت ضعيفة مقارنة مع ما تحصل عليه الحزب في الانتخابات الماضية، حيث يبتعد عنه مرشح الأحرار بأكثر من 4000 صوت لحدود اللحظة.
و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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