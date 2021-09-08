نتائج أولية.. الحمامة ترفرف بعين السبع و تعلن انطفاء شعلة المصباح بالبيضاء
هبة بريس ـمتابعة
هبة بريس ـمتابعة
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد تمكن حسن بنعمر مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار من الظفر بمقعد برلماني بفارق مريح عن باقي منافسيه بدائرة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.
و تمكن مرشح الحمامة من تصدر المشهد الانتخابي بهاته الدائرة منهيا بذلك هيمنة البيجيدي عليها و هو ما فسره ملاحظون بكونه تمهيد لانتهاء حقبة سيطرة العدالة و التنمية على دوائر الدار البيضاء.
و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…
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