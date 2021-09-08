بالصورة.. 7 أشخاص فقط صوتوا على العثماني من أصل 626 بأحد مكاتب دائرته بالرباط
هبة بريس ـ متابعة
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و ينتظر المغاربة بشغف كبير ما ستفرزه نتائج الاقتراع خاصة بدائرة المحيط بالرباط التي تشهد مشاركة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنتهية ولايتها و الذي هو في نفس الوقت الأمين العام لحزب العدالة و التنمية.
و حسب بعض المحاضر التي توصلنا بها، فقد تمكن العثماني من نيل ثقة 7 ناخبين فقط من أصل 626 مسجل بذات المكتب، و هو رقم يظهر مدى السخط الكبير على حصيلة العثماني و هو ما تجسد في واقعة طرده خلال إحدى حملاته الميدانية بالرباط.
و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…
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المجموع 1 آراء
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4 تعليقات
لقد انطفا مصباحهم الى الابد
صوت عليه عائلته فقط
شعبة أصوات احسن من صفر
ورغم ذلك ضمن سريعا مقعده البرلماني