نتائج أولية.. رئيس الوداد يتقدم بجرار البام نحو مقعد البرلمان

هبة بريس _ الرباط

تتواصل عملية فوز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم بمختلف ربوع المملكة، حيث بدأت بعض النتائج الأولية تتوافد تباعا في انتظار تأكيدها الرسمي من وزارة الداخلية.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن عملية فرز الأصوات تتواصل حاليا غير أن المعطيات الأولية بعد فرز حوالي ثلثي الأصوات الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة أنفا بالدار البيضاء تشير لتقدم لائحة الجرار التي يقودها سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي، في انتظار استكمال الفرز النهائي.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة

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