نتائج أولية.. رئيس الوداد يتقدم بجرار البام نحو مقعد البرلمان

2021-09-08 / 10:38 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

تتواصل عملية فوز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم بمختلف ربوع المملكة، حيث بدأت بعض النتائج الأولية تتوافد تباعا في انتظار تأكيدها الرسمي من وزارة الداخلية.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن عملية فرز الأصوات تتواصل حاليا غير أن المعطيات الأولية بعد فرز حوالي ثلثي الأصوات الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة أنفا بالدار البيضاء تشير لتقدم لائحة الجرار التي يقودها سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي، في انتظار استكمال الفرز النهائي.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of نتائج أولية.. عادل بيطار يمنح جرار البام مقعدا جديدا بالبيضاء

نتائج أولية.. عادل بيطار يمنح جرار البام مقعدا جديدا…

2021-09-09 / 12:07 صباحًا

إنزكان : الاحرار تتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

2021-09-08 / 11:53 مساءً
Photo of المغاربة يتفاعلون مع تقهقر البيجيدي و نشطاء يحتفون بالنتائج الأولية

المغاربة يتفاعلون مع تقهقر البيجيدي و نشطاء يحتفون بالنتائج…

2021-09-08 / 11:41 مساءً
Photo of جهة بني ملال خنيفرة تسجل نسبة مشاركة بلغت 56 في المائة

جهة بني ملال خنيفرة تسجل نسبة مشاركة بلغت 56…

2021-09-08 / 11:32 مساءً
Photo of نتائج أولية.. الاستقلالي نور الدين مضيان يقترب من حسم مقعد البرلمان بالحسيمة

نتائج أولية.. الاستقلالي نور الدين مضيان يقترب من حسم…

2021-09-08 / 11:16 مساءً
Photo of سفارة الولايات المتحدة تهنئ المغرب على نجاحه في تنظيم الانتخابات

سفارة الولايات المتحدة تهنئ المغرب على نجاحه في تنظيم…

2021-09-08 / 11:03 مساءً
Photo of نتائج أولية.. ولد الرشيد يمنح الميزان مقعدا برلمانيا إضافيا

نتائج أولية.. ولد الرشيد يمنح الميزان مقعدا برلمانيا إضافيا

2021-09-08 / 10:23 مساءً
Photo of نتائج أولية.. البام يتقدم بوجدة و الأحرار في المطاردة و البيجيدي خامسا

نتائج أولية.. البام يتقدم بوجدة و الأحرار في المطاردة…

2021-09-08 / 10:17 مساءً
Photo of إقبال مكثف للناخبين على مكاتب التصويت بجهة الداخلة – وادي الذهب

إقبال مكثف للناخبين على مكاتب التصويت بجهة الداخلة –…

2021-09-08 / 10:08 مساءً
Photo of نتائج أولية.. غالبية مكاتب البيضاء شهدت تصويتا ضعيفا على العدالة والتنمية

نتائج أولية.. غالبية مكاتب البيضاء شهدت تصويتا ضعيفا على…

2021-09-08 / 9:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق