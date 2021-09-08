نتائج أولية.. سالم الجماني يمنح البام مقعدا برلمانيا بدائرة العيون‎‎

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها ، فقد تمكن المرشح البامي محمد سالم الجماني عن حزب الأصالة و المعاصرة من نيل مقعد برلماني بعد حلوله ثانيا في مجموع الأصوات بدائرة العيون، علما أن نسبة الفرز بلغت لحدود الساعة 95 في المئة.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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