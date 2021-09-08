نتائج أولية.. ولد الرشيد يمنح الميزان مقعدا برلمانيا إضافيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها، فقد تمكن المرشح الاستقلالي حمدي ولد الرشيد من الظفر بمقعد انتخابي عن دائرة العيون بعد فرز حوالي 95 في المئة من الأصوات.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1