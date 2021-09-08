نتائج أولية.. البام يتقدم بوجدة و الأحرار في المطاردة و البيجيدي خامسا
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب المعطيات التي نتوصل بها تباعا، فقد تمكن مرشحو الأصالة و المعاصرة من منح الجرار التقدم مؤقتا في النتائج الجزئية بوجدة.
و بعد فرز حوالي 75 في المئة من الأصوات، فتحتدم المنافسة بين مرشحي البام و الأحرار الذين حققوا أرقاما إيجابية لحدود الساعة، متبوعين بمرشحي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي ، بينما يتموقع مرشحو العدالة و التنمية مؤقتا في المركز الخامس بدوائر وجدة.
و بلغت نسبة التصويت بوجدة تقريبا 60 في المئة ، علما ان نسبة التصويت وطنيا تجاوزت 50 في المئة بقليل.
و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة.