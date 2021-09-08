نتائج أولية.. البام يتقدم بوجدة و الأحرار في المطاردة و البيجيدي خامسا

2021-09-08 / 10:17 مساءً
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هبة بريس _ البيصاء

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات التي نتوصل بها تباعا، فقد تمكن مرشحو الأصالة و المعاصرة من منح الجرار التقدم مؤقتا في النتائج الجزئية بوجدة.

و بعد فرز حوالي 75 في المئة من الأصوات، فتحتدم المنافسة بين مرشحي البام و الأحرار الذين حققوا أرقاما إيجابية لحدود الساعة، متبوعين بمرشحي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي ، بينما يتموقع مرشحو العدالة و التنمية مؤقتا في المركز الخامس بدوائر وجدة.

و بلغت نسبة التصويت بوجدة تقريبا 60 في المئة ، علما ان نسبة التصويت وطنيا تجاوزت 50 في المئة بقليل.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة.

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