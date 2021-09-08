نتائج أولية.. بركة أول أمين عام ينجح في الظفر بمقعد برلماني في استحقاق اليوم‎‎

2021-09-08 / 10:16 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا، فقد تمكن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال من الظفر بمقعد برلماني عن دائرة العرائش بالرغم من كون الفرز لم ينته رسميا بعد.

و أوضحت المعطيات التي توصلنا بها أن نزار بركة تمكن من اكتساح غالبية مكاتب التصويت المركزية بدائرة العرائش مما جعل ظفره بمقعد برلماني مجرد مسألة وقت لا غير.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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