نتائج أولية … لائحةالطالب العلمي بتطوان تتقدم بفارق مريح عن باقي المنافسين

هبة بريس - متابعة

موازاة و عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم بإقليم تطوان، بدأت بعض النتائج الأولية تتوافد تباعا في انتظار تأكيدها الرسمي من وزارة الداخلية.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يمثلها رشيد الطالبي العلمي تتقدم بفارق مريح عن باقي اللوائح المتنافسة معها في الانتخابات التشريعية و هو ما يرجح نسبيا فوز حزب الحمامة

و تجدر الإشارة أن هبة بريس ستوافيكم بشكل متواصل بجل النتائج الخاصة بالانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0