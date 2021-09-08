نتائج أولية.. الاستقلال يكتسح الانتخابات بالأقاليم الجنوبية‎‎

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي توصلنا بها، فقد اكتسح مرشحو حزب الاستقلال مختلف الدوائر الانتخابية بالأقاليم الجنوبية و في مقدمتها دائرة العيون.

و بالرغم من كون عملية الفرز لم تنته بعد، غير أن الاستقلاليين بدؤوا بالتعبير عن فرحتهم باكتساح غالبية المقاعد بجهة العيون الساقية الحمراء.

و تعتبر العيون و باقي أقاليم الجهة خزانا انتخابيا لحزب الاستقلال و ذلك بفعل التواجد الميداني الكبير لعائلة “ال الرشيد” التي تحظى باحترام كبير في المنطقة.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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