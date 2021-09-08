إقبال مكثف للناخبين على مكاتب التصويت بجهة الداخلة – وادي الذهب

هبة بريس _ الرباط

توافد الناخبون والناخبات على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، منذ صباح اليوم الأربعاء، وبشكل مكثف، على مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم، في إطار الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر الجاري.

فمنذ الساعات الأولى، توجه المواطنون والمواطنات، من الفئات العمرية المعنية بالتصويت، نحو مختلف مراكز الاقتراع المنتشرة في أرجاء الجهة، بعزم وانخراط قويين للمساهمة في إنجاح هذا العرس الوطني، الذي يساهم في تعزيز الديمقراطية والدينامية التنموية التي تشهدها المملكة عموما وجهة الداخلة – وادي الذهب على وجه الخصوص.

ولهذه الغاية، عملت سلطات إقليمي وادي الذهب وأوسرد على توفير كل الشروط الضرورية من أجل إنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية، وتمكين الناخبين والناخبات من أداء واجبهم الوطني في أحسن الظروف وفي امتثال تام للتدابير الاحترازية والوقائية العمول بها لمواجهة جائحة (كوفيد-19).

وفي هذا الصدد، أكدت السلطات المحلية حرصها على مراقبة تفعيل التدابير والإجراءات المعمول بها وطنيا للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها على الخصوص، اعتماد التشوير الأرضي، واستعمال المطهر الكحولي، وارتداء الكمامات الواقية، والالتزام بالتباعد الجسدي.

وهكذا، عاينت وكالة المغرب العربي للأنباء المشاركة المكثفة للمواطنين والمواطنات، لاسيما فئتي الشباب والنساء، الذين توافدوا بنظام واحترام للتدابير الحاجزية، مؤكدين تشبثهم بممارسة حقهم الدستوري، ومعبرين عن انخراطهم القوي في هذا الاستحقاق الوطني.

وأبرزوا الأهمية التي تضطلع بها هذه الاستحقاقات الانتخابية في تكريس الخيار الديمقراطي الذي ينهجه المغرب وتعزيز آليات الحكامة الجيدة لتنزيل مختلف البرامج والأوراش الكبرى، مشيدين بالجهود التي تبذلها السلطات من أجل إنجاح تنظيم هذا الاقتراع.

ففي إعدادية الحسن الثاني التأهيلية، أكدت السيدة سارة، رئيسة أحد مكاتب التصويت التابعة لجماعة أم دريكة (إقليم وادي الذهب)، في تصريح للقناة الإخبارية (M 24)، أن “عملية التصويت، التي انطلقت منذ الساعات الأولى لهذا اليوم، مرت بشكل عادي وفي إطار احترام التدابير الاحترازية والتباعد الجسدي بين الناخبين ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية”.

من جهتها، قالت السيدة منة أبا، 25 سنة، “قدمت إلى مكتب التصويت لممارسة واجبي الوطني والإدلاء بصوتي كبقية المواطنين”، مضيفة أن “العملية الانتخابية تجري في أجواء عادية في ظل الاجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا”.

وفي ثانوية الإمام مالك، أكد السيد نبيل بنعبد الله، رئيس مكتب التصويت رقم 3 بجماعة بئر كندوز (إقليم أوسرد)، أن “الانتخابات انطلقت في الوقت المحدد لها في 8 صباحا”، معتبرا أن “عملية التصويت تمر في أجواء سليمة وجيدة مع احترام كافة التدابير الوقائية ضد كوفيد-19”.

وفي تصريح مماثل، أشارت السيدة ثريا إلى أنها أدلت بصوتها في أحد مكاتب التصويت التابعة لجماعة أوسرد، مشددة على أن الانتخابات تمر في أجواء عادية يميزها احترام التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المختصة. وتعد هذه الاستحقاقات الانتخابية دعامة أساسية لتعزيز التوجه الديمقراطي للمملكة، ودعم مكانتها السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والقاري والدولي

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