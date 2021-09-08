نتائج أولية.. الأحرار أولا والبام والاستقلال في المطاردة والبيجيدي يتراجع‎‎

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها كل لحظة و حين، فبعد فرز حوالي ثلثي الأصوات بغالبية الدوائر، يتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار في صدارة الأصوات الصحيحة المعبر عنها.

النتائج الأولية ذاتها تشير لمطاردة قوية من طرف حزبي الأصالة و المعاصرة و الاستقلال اللذان حصدا عددا من المقاعد التشريعية و الجماعية كذلك، متبوعين بحزب الاتحاد الدستوري و الاتحاد الاشتراكي و الحركة الشعبية.

موازاة مع ذلك، شهدت النتائج المسجلة لحدود اللحظة تراجعا كبيرا لحزب العدالة و التنمية، خاصة في الانتخابات الجماعية مما يوحي بكون حزب المصباح سيتراجع في الترتيب الذي حققه في الانتخابات السابقة.

و في انتظار توصلنا بالمعطيات التفصيلية، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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