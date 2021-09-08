نتائج أولية.. الأحرار أولا والبام والاستقلال في المطاردة والبيجيدي يتراجع‎‎

2021-09-08 / 9:55 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

 

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها كل لحظة و حين، فبعد فرز حوالي ثلثي الأصوات بغالبية الدوائر، يتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار في صدارة الأصوات الصحيحة المعبر عنها.

النتائج الأولية ذاتها تشير لمطاردة قوية من طرف حزبي الأصالة و المعاصرة و الاستقلال اللذان حصدا عددا من المقاعد التشريعية و الجماعية كذلك، متبوعين بحزب الاتحاد الدستوري و الاتحاد الاشتراكي و الحركة الشعبية.

موازاة مع ذلك، شهدت النتائج المسجلة لحدود اللحظة تراجعا كبيرا لحزب العدالة و التنمية، خاصة في الانتخابات الجماعية مما يوحي بكون حزب المصباح سيتراجع في الترتيب الذي حققه في الانتخابات السابقة.

و في انتظار توصلنا بالمعطيات التفصيلية، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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‫3 تعليقات

  1. هناك تحامل على العدالة والتنمية لم تشيرو إلى الترتيب فقط تراجع. هذا الحزب قدم حلولا لملفات حارقة التقاعد. المقاصة. دعم الأرامل…
    لاحول ولا قوة الا بالله

  2. المغاربة كلهم يعرفون النتائج مسبقا” صراحة عيب وعار . هذه الانتخابات اظهرت ان الانتخابات لعبة فقط. كيف لاحرار ان يفوز؟؟؟. الحمدلله انني لك اشارك هذا العيب.

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