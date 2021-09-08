نتائج أولية.. غالبية مكاتب البيضاء شهدت تصويتا ضعيفا على العدالة والتنمية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و في هذا الصدد، أكد عدد من ممثلي الأحزاب المنتشرين بمختلف مراكز التصويت بمقاطعات الدار البيضاء أن عملية الفرز ما تزال مستمرة، غير أنه لوحظ انخفاض كبير في عدد الأصوات التي تحصل عليها العدالة و التنمية.

و أوضح ذات المصدر أن الأصوات الصحيحة التي تم احتسابها لحدود الساعة بأغلب المكاتب المعنية تشير لتقدم لوائح الأحرار و البام و الاستقلال، بينما تلك التي تحصلت عليها العدالة و التنمية تظل أقل بكثير عما كان عليه الأمر في انتخابات 2016.

و في انتظار التوصل بالنتائج الجزئية الأولية لمختلف دوائر البيضاء، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة..

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