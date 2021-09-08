انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين “بين الويدان وأفورار

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، اليوم الأربعاء، أن حركة السير ستعرف انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين “بين الويدان وأفورار” من الطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم) على مستوى جماعة أفورار على مدى أحد عشر ( 11يوما) .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، ، أن انقطاع حركة السير سيكون خلال الفترة الممتدة ما بين الجمعة 10 شتنبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا إلى يوم الاثنين 20 شتنبر 2021 على نفس الساعة، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

واضاف المصدر أن تحويل الطريق ممكن عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين “بين الويدان وواويزغت”، والطريق الإقليمية رقم 3111 الرابطة بين “واويزغت وتيموليلت “.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع الطرقي، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وتابع المصدر ذاته أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الالكترونية(www.equipement.gov.ma ) وموقع التواصل الاجتماعي (https://www.facebook.com/METLE.DGRT) وتطبيق “طريقي MaRoute “الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع للمديرية العامة للطرق والنقل البري على الرقم الهاتفي (.05.37.71.17.17)

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