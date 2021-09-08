نتائج أولية.. الأحرار و البام يتقدمان بفارق كبير في الانتخابات الجماعية ببرشيد

هبة بريس ـ متابعة

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن النتائج الأولية بعد فرز نسبة مهمة من الأصوات الخاصة بالانتخابات الجماعية ببرشيد تشير لتقدم كبير للائحتي التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة.

و بالرغم من كون ثلثي الأصوات تم فرزها لحدود الساعة، غير أن التكهنات بتقدم إحدى اللائحتين يظل غير محسوم بسبب التقارب الكبير في الأصوات بين لائحتي الجرار و الحمامة.

و في انتظار معرفة اللائحة التي تبوأت المركز الأول ببرشيد على مستوى الانتخابات الجماعية، تظل غالبية المقاعد قد حسمت لكل من عابد بديل وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار و عبد الرحيم الكميلي وكيل لائحة الأصالة و المعاصرة.

و في انتظار توصلنا بالنتائج الكاملة و النهائية، يمكنكم تتبع نتائج مختلف الدوائر التي نتوصل بها على موقعكم هبة بريس و بمختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي…

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