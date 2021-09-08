تقدم الأحرر والبام بجهة سوس ماسة

2021-09-08 / 9:14 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل “هبة بريس” أن النتائج الأولية لاقتراع 8 شتنبر الجاري، تشير إلى تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار متبوعا بحزب البام والعدالة والتنمية في المرتبة الثالثة.

ولازالت عملية الفرز مستمرة إلى حدود الان بجل المدن وأقاليم جهة سوس ماسة، في انتظار النتائج النهائية.

وهناك أقاليم عرفت تنافس بين الاحرار والبام ، من قبيل تارودانت وتزنيت واشتوكة أيت باها .

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