نتائج أولية.. البيجيدي يفشل في نيل ثقة سكان الدار البيضاء‎‎

هبة بريس ـ متابعة

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات الجماعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب، حيث بدأت المعطيات الأولية تتوافد علينا تباعا بخصوص النتائج الأولية.

و حسب ما وردنا من نتائج مؤقتة بعد فرز أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين بجهة الدار البيضاء سطات فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المحلية، فقد شهدت أغلب الدوائر تراجعا كبيرا للعدالة و التنمية.

النتائج الأولية الخاصة بالبيضاء تشير لتقدم لوائح الأصالة و المعاصرة و الاستقلال و التجمع الوطني للأحرار و تراجع كبير للمصباح في الدوائر التي سبق و نال ثقة المواطنين بها في انتخابات 2016، و ذلك في انتظار استكمال فرز كل الأصوات.

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