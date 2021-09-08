نتائج أولية.. الترقب يسود دائرة المحيط بالرباط وسط شكوك حول فشل العثماني

هبة بريس _ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و تحظى دائرة المحيط بالرباط باهتمام بالغ من طرف ممثلي المنابر الإعلامية التي تقوم بتغطية نتائج الانتخابات التشريعية بالنظر لقيمة الأسماء المتبارية بها.

وتشكل دائرة المحيط بالرباط، إحدى الدوائر الانتخابية التي تشهد سباقا محموما للظفر بمقاعدها الأربعة، وبها أسماء وقيادات بارزة يتقدمها سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

كما يتنافس كذلك في ذات الدائرة كل من محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالإضافة إلى الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية.

و في الوقت الذي لم تبرز فيه النتائج النهائية الخاصة بهاته الدائرة لحدود الساعة، تحوم شكوك حول قدرة العثماني على ضمان مقعد برلماني بهاته الدائرة خاصة بعد واقعة طرده من طرف مواطنين غاضبين خلال إحدى جولاته الميدانية بحملته الانتخابية.

النتائج سنوافيكم بها فور توصلنا بها على موقعكم هبة بريس و بمختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي في الدقائق المقبلة

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