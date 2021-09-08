، نتائج أولية.. بودريقة يقترب من حسم مقعد برلماني للحمامة بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية فوز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم بمختلف ربوع المملكة، حيث بدأت بعض النتائج الأولية تتوافد تباعا في انتظار تأكيدها الرسمي من وزارة الداخلية.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء تتقدم بفارق مريح عن باقي اللوائح المتنافسة معها في الانتخابات التشريعية و هو ما يمنح نسبيا فرصة الظفر بمقعد برلماني للحمامة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن هبة بريس ستوافيكم بشكل متواصل بجل النتائج الخاصة بالانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب

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