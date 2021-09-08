لائحة أخنوش تكتسح الانتخابات بجماعة أكادير و تحصد غالبية مقاعدها‎‎

هبة بريس ـ متابعة

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن لائحة عزيز أخنوش التي تقدمت بترشيحها للانتخابات الجماعية بدائرة أكادير تتقدم في النتائح الأولى للفرز بفارق كبير عن باقي اللوائح.

و حسب ذات المصدر، فأغلبية المقاعد بجماعة أكادير حسمت بشكل كبير للائحة الحمامة التي يقودها الملياردير عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.

و كان متوقعا أن تكتسح لائحة الأحرار نتائج الاقتراع بجماعة أكادير بالنظر لثقل الأسماء التي تم ترشحها بالجماعة بالرغم من قوة اللوائح المتنافسة، و سنوافيكم بالمعطيات التفصيلية فور توصلنا بها.

و يمكنكم تتبع كل النتائج الأولية طيلة الليلة على موقعكم هبة بريس و على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي…

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