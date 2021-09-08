لائحة أخنوش تكتسح الانتخابات بجماعة أكادير و تحصد غالبية مقاعدها
هبة بريس ـ متابعة
علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن لائحة عزيز أخنوش التي تقدمت بترشيحها للانتخابات الجماعية بدائرة أكادير تتقدم في النتائح الأولى للفرز بفارق كبير عن باقي اللوائح.
و حسب ذات المصدر، فأغلبية المقاعد بجماعة أكادير حسمت بشكل كبير للائحة الحمامة التي يقودها الملياردير عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.
و كان متوقعا أن تكتسح لائحة الأحرار نتائج الاقتراع بجماعة أكادير بالنظر لثقل الأسماء التي تم ترشحها بالجماعة بالرغم من قوة اللوائح المتنافسة، و سنوافيكم بالمعطيات التفصيلية فور توصلنا بها.
و يمكنكم تتبع كل النتائج الأولية طيلة الليلة على موقعكم هبة بريس و على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي…
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4 تعليقات
تستاهل السيد اخنوش على هذه الرتبة المشرفة والمغاربة كلهم أمل أن تحقق لهم احلامهم لتصبح حقيبة وليس سراب.
الكل كان مع السيد اخنوش فهنيئا لك لانك بالفعل سيد في المستوى ونتمنى ان تغير البلاد وتحارب المفسدين الذين افسدها وخربوها نتمنى منك السيد اخنوش اعادتها ودعم شبابها…
كل ما يهمنا سوى ربط المسؤولية بالمحاسبة ياسيد اخنوش
نتمنى التغير وان تكون انت السباق للرئاسة من أجل مصلحة المواطن قبل كل شيء وبالاخص قطاع التربية والتعليم وكذا الصحة وتشغيل الشباب لمحاربة البطالة