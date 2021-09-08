الأصالة والمعاصرة تحسم مقعدها الأول بجهة الدار البيضاء سطات‎‎

2021-09-08 / 8:25 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

 

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن لائحة الأصالة و المعاصرة بإقليم النواصر قد تمكنت من حصد مقعد انتخابي عن الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم.

و بالرغم من كون فرز الأصوات مايزال مستمرا، غير أن لائحة البام بإقليم النواصر متقدمة بفارق كبير في عدد من الدوائر التي تتميز بكثافة كثلتها الناخبة مما يمنح حظوظا وافرة للائحة الجرار للظفر بأول مقعد برلماني بجهة الدار البيضاء سطات.

و يقود لائحة البام بإقليم النواصر الملياردير عبد الرحيم بن الضو الذي يشغل في ذات الوقت منصب الأمين الجهوي لحزب الجرار، رفقة كل من الحداوي الغربي و هو ايضا رجل أعمال و كذا سارة بن الضو المديرة المالية لمجموعة شركات بن الضو.

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