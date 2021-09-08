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نتائج أولية.. الأحرار و البام يتقدمان بفارق كبير بالدوائر القروية‎‎

2021-09-08 / 8:19 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة بمختلف الدوائر القروية التي تعتمد الاقتراع الفردي أن النتائج الأولية تشير لتقدم مرشحي حزبي التجمع الوطني للأحرار و الأصالة والمعاصرة.

و بعد فرز حوالي 70 في المائة من الأصوات بالدوائر الفردية، تشير المعطيات الأولية القادمة أن رمزي الحمامة و الجرار كانا الأكثر تصويتا من طرف ناخبي الجماعات القروية.

تقدم التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة في النتائج النسبية يجعل حظوظ الحزبين معا كبيرة في نيل مقاعد أكبر سواءا في الانتخابات التشريعية و حتى الجماعية و الجهوية التي جرت اليوم.

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تعليق واحد

  1. قبل ثلاث سنوات كان معروف ان الأغلبية تكون الحمامة والتركتور هذه ليست مفاجئة كانت مبرمجة هذه المدة
    انا بعد لا انتظر النتائج رآها معروفة

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