نتائج أولية.. الأحرار و البام يتقدمان بفارق كبير بالدوائر القروية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة بمختلف الدوائر القروية التي تعتمد الاقتراع الفردي أن النتائج الأولية تشير لتقدم مرشحي حزبي التجمع الوطني للأحرار و الأصالة والمعاصرة.
و بعد فرز حوالي 70 في المائة من الأصوات بالدوائر الفردية، تشير المعطيات الأولية القادمة أن رمزي الحمامة و الجرار كانا الأكثر تصويتا من طرف ناخبي الجماعات القروية.
تقدم التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة في النتائج النسبية يجعل حظوظ الحزبين معا كبيرة في نيل مقاعد أكبر سواءا في الانتخابات التشريعية و حتى الجماعية و الجهوية التي جرت اليوم.
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تعليق واحد
قبل ثلاث سنوات كان معروف ان الأغلبية تكون الحمامة والتركتور هذه ليست مفاجئة كانت مبرمجة هذه المدة
انا بعد لا انتظر النتائج رآها معروفة